Защитник «Краснодара» Волков: начало сезона мы смазали

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о сезоне своей команды.

«Начало сезона мы смазали, конечно — отдавали простые матчи. Да и после зимней паузы испытывали проблемы: ведём в счёте 2:0 или 3:0, а по итогу проигрываем. Это недопустимо. Главный тренер объяснил нам, что мы делали не так. Мы прорабатывали эти моменты. Можно сказать, что сезон неплохой, но мы хотим большего. Впереди матч за трофей с ЦСКА, все мысли уже там», – приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, в субботу завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0. 11 июня «Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России.