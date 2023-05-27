ЦСКА отдал серебро «Спартаку»? Армейцы не дожали оставшийся вдесятером «Краснодар»

Через две недели «Краснодар» должен сыграть с ЦСКА в финале Кубка России максимально боевым составом, а пока «быки» считают потери. В сегодняшнем матче чемпионата команде Владимира Ивича не смогли помочь Кордоба, Кади Боржес, Кривцов, Черников, Алонсо, Кайо и Сорокин. Вдобавок второй тур подряд остался в запасе Сафонов – основной вратарь «Краснодара» перезагружается на финише сезона. В результате в РПЛ дебютировал 18-летний центральный защитник Арутюнян, который уже выступал за сборную Армении в квалификации Евро-2024 и всем понравился. У ЦСКА в заявке отсутствовал только Карраскаль, а вот избежавший дисквалификации Виллиан Роша сыграл.

На первых минутах в центре внимания был Ионов. При обороне он получил не совсем типичную для флангового полузащитника роль: превращался фактически в центрхава и встречал опорника ЦСКА. Потом армейцы попробовали использовать это в свою пользу – Мендес и Мойзес менялись местами при розыгрыше мяча, чтобы запутать, затянуть соперников в свои тактические сети. А в атаке Ионов поучаствовал в двух голевых моментах за 10 минут. Именно он нанёс первый удар в створ в этом матче за счёт классного открывания и индивидуальных действий. После этого Алексею совсем чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть кросс Батчи. Зона Мойзеса трещала.

Вообще, следить за перемещениями футболистов «Краснодара» было очень интересно. Хитрое движение хозяев на чужой половине поля, такой спланированный хаос, создавало большие проблемы игрокам оборонительной группы ЦСКА. Как, например, в эпизоде, когда Акинфеева спасла от пропущенного мяча штанга. Сначала в одной точке был Олусегун, потом он утянул за собой оппонента, а в этой зоне оказался Мозес Кобнан. Центрфорвард свободно получил мяч и разогнал атаку, в которой Олусегун уже убегал на фланге от Дивеева. А Мозес Кобнан, «нырнув» в пространство между другими центральными защитниками, завершал её. Всё было сделано классно, и ЦСКА просто повезло.

В общем, «Краснодар», несмотря на все свои проблемы с составом, выглядел симпатичнее. К перерыву команда Ивича превзошла гостей как по количеству касаний в чужой штрафной – 10:4, так и по ударам – 5:4 (в створ – 1:0). Молодой Арутюнян, кажется, вообще не волновался. Центрбек не проигрывал дуэли нападающим ЦСКА, а «Краснодар» разбивал попытки прессинга армейцев в том числе за счёт его передач.

«Краснодар» и второй тайм начал получше – армейцы с трудом справлялись с командной скоростью соперника. Однако на 56-й минуте «быки» лишились четвёртого центрального защитника. Хозяев подвёл Литвинов. Он мог уйти с поля ещё до перерыва, получив повреждение, тем не менее остался и наиграл на удаление. Эпизод был непростым для судьи, что называется, на «розовую» карточку. Но сам подкат в исполнении Литвинова – безрассудным. Сперва судья Левников показал жёлтую, а после просмотра повтора поменял её на красную.

Естественно, после удаления футболиста «Краснодара» ход игры поменялся. Теперь уже ЦСКА завладел преимуществом, давление на ворота Агкацева возрастало. В центре обороны «быков» действовала пара, которую болельщики команды ещё недавно не смогли бы даже представить – Арутюнян – Петров! Гости, помимо всего прочего, превосходили хозяев в росте. Это могло решить исход матча, например, на стандартах. Однажды Агкацев совершил сейв после удара Заболотного. За центрфорварда отвечал Петров, и Антон переиграл его.

В меньшинстве с юным Кокшаровым впереди «Краснодар» стал почти неопасен для ворот Акинфеева. Только во второй раз под руководством Ивича «быки» не сумели забить два или более голов в матче РПЛ. Это первый «сухарь» при сербе. Во втором тайме краснодарцы уступили ЦСКА по ударам – 5:11 (в створ – 1:4), однако это тот случай, когда хозяева должны быть довольны и нулевой ничьей. А вот армейцы точно разочарованы результатом. Потеряв очки, команда Федотова дала «Спартаку» шанс оторваться на очко перед последним туром.

В компенсированное время шанс ЦСКА подарила редкая ошибка Арутюняна – фол на Заболотном перед штрафной. «Краснодар» спас красивейший сейв Агкацева. Аплодировал, наверное, даже Сафонов.

А когда эпизод продолжился промахом Набабкина из убойной позиции, стало понятно: кто-то сегодня против победы армейцев. Не заслужили.