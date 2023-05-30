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«Не оставляй меня одну, моя любовь». Жена упавшего с лошади Рико обратилась к мужу

«Не оставляй меня одну, моя любовь». Жена упавшего с лошади Рико обратилась к мужу
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Альба Силва, супруга голкипера французского «ПСЖ» Серхио Рико, трогательно обратилась к своему мужу, находящемуся в тяжёлом состоянии после падения с лошади несколько дней назад.

«Не оставляй меня одну, моя любовь, потому что я клянусь, что не могу и не знаю, как жить без тебя. Мы ждём тебя, моя жизнь, мы тебя очень любим.

Спасибо за всю вашу любовь к нам. За Серхио молятся много людей, он очень сильный. У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую», — написала Силва в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Рико упал с лошади и был срочно госпитализирован в больницу в Севилье. У испанского вратаря была диагностирована черепно-мозговая травма, а после было обнаружено кровоизлияние в мозг.

Что случилось с вратарём?
Стали известны подробности несчастного случая с голкипером «ПСЖ» Серхио Рико
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