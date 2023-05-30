Российский футболист из чемпионата Бангладеш: я обязан сыграть в РПЛ

Выступающий за «Уттару» российский футболист Алан Короев заявил, что однажды непременно сыграет в РПЛ.
«Главное сейчас – приехать домой, чуть восстановиться в моральном и физическом плане. И поехать в команду, если будет возможность. Очень хочется на просмотр в клуб Первой лиги. В плане футбольных качеств я буду готов на 100%. Даже на 150.
Вопрос в другом – появится ли у меня такая возможность. Мне 25 лет, я чувствую в себе силы. По футбольным меркам не молодой и не старый, но уже с опытом — специфическим, но всё же. Не скажу, что запас прочности большой, но что-то я уже видел.
Шансы выйти в РПЛ хотя бы на минуту? Я обязан сыграть в Премьер-Лиге. Всегда ставил себе задачу – минимум быть в чемпионате России. Убеждён: если у меня появится возможность, я её не упущу. Мне просто нужен этот шанс», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
- 30 мая 2023
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