«Рубин» хочет приобрести Сутормина у «Зенита». Игрок не против перехода

Казанский «Рубин» хочет приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Рубин» готов выкупить Сутормина, а сам футболист не против возможного перехода, так как недоволен своим положением в «Зените». Главный тренер петербуржцев Сергей Семак не хочет расставаться с полузащитником, ввиду трансфер является маловероятным.

В текущем сезоне 29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами. Всего на поле при этом полузащитник провёл 780 минут.

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербуржцев полузащитник выиграл восемь трофеев, став четырёхкратным чемпионом России.