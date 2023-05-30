«Рубин» хочет приобрести Сутормина у «Зенита». Игрок не против перехода
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Казанский «Рубин» хочет приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Рубин» готов выкупить Сутормина, а сам футболист не против возможного перехода, так как недоволен своим положением в «Зените». Главный тренер петербуржцев Сергей Семак не хочет расставаться с полузащитником, ввиду трансфер является маловероятным.
В текущем сезоне 29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами. Всего на поле при этом полузащитник провёл 780 минут.
Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербуржцев полузащитник выиграл восемь трофеев, став четырёхкратным чемпионом России.
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