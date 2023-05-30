Сборная России не будет проводить июньский сбор из-за того, что РФС не нашёл соперника
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Сборная России по футболу не будет проводить июньский сбор. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Севастиан Терлецкий.
По информации источника, РФС не удалось найти соперника для проведения товарищеского матча в Москве 15 июня после отказа сборной Камеруна от участия в этой игре. Был вариант проведения встречи 20 июня, однако в организации после консультаций со сборной и клубами посчитали эту дату неудобной. У игроков команд РПЛ в таком случае было бы недостаточно времени на подготовку к следующему сезону.
Свой последний матч сборная России провела в марте 2023 года. Тогда россияне в игре в Санкт-Петербурге победили национальную команду Ирака (2:0). Ранее в том же месяце подопечные Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1).
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