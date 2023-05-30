Мендеш — о Роналду: он был и остаётся лучшим в мире. Даже по сравнению с другими

Бывший агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал о своём отношении к форварду сборной Португалии.

«Криштиану всегда будет в моём сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Если бы много лет назад я подумал, что буду сотрудничать с игроком, стоящим в два раза меньше, я бы подписался под этим. Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и есть такой футболист, как он.

Я всегда говорил это и буду говорить постоянно: он был и остаётся лучшим в истории, лучшим в мире — даже по сравнению с другими. В разные периоды говорили, что всё дело в силе и труде. Он правда трудился и подавал пример для молодёжи, делал всё, что мог бы сделать великий профессионал — но он также был настоящим мастером.

Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было всё. Он был виртуозным, взрывным. И превратился в машину. Люди никогда не думали о процессе, который привёл его к тому, что он стал лучшим в истории», — цитирует Мендеша издание Record.