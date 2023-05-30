Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мендеш — о Роналду: он был и остаётся лучшим в мире. Даже по сравнению с другими

Мендеш — о Роналду: он был и остаётся лучшим в мире. Даже по сравнению с другими
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал о своём отношении к форварду сборной Португалии.

«Криштиану всегда будет в моём сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Если бы много лет назад я подумал, что буду сотрудничать с игроком, стоящим в два раза меньше, я бы подписался под этим. Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и есть такой футболист, как он.

Я всегда говорил это и буду говорить постоянно: он был и остаётся лучшим в истории, лучшим в мире — даже по сравнению с другими. В разные периоды говорили, что всё дело в силе и труде. Он правда трудился и подавал пример для молодёжи, делал всё, что мог бы сделать великий профессионал — но он также был настоящим мастером.

Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было всё. Он был виртуозным, взрывным. И превратился в машину. Люди никогда не думали о процессе, который привёл его к тому, что он стал лучшим в истории», — цитирует Мендеша издание Record.

Материалы по теме
Криштиану Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023