В «Наполи» пообещали Энрике, что сохранят Кварацхелию и Осимхена на следующий сезон

Стали известны условия, при которых бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике согласится возглавить итальянский «Наполи». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, испанский специалист примет предложение неаполитанцев, если его зарплата в «Наполи» составит € 8 млн за сезон. Также президент клуба Аурелио Де Лаурентис пообещал Энрике приобрести защитника «Вильярреала» Пау Торреса в качестве замены Ким Мин Джэ, если тот покинет команду. Кроме того, тренера заверили, что нападающие Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия останутся в команде на следующий сезон.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона и возьмёт годовую паузу в карьере.

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