Канчельскис: мне кажется, сборная России вообще не будет играть ближайшие четыре года

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что сборную России ещё не скоро допустят до участия в международных матчах.

«Можно было бы собрать сборную России в июне и провести какой-нибудь матч. Игроки бы пообщались, посмотрели на игру друг с другом. Но, как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах.

Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями. Мне кажется, что в ближайшие четыре года мы вообще не будем нигде играть. Конечно, болельщики хотят посмотреть на международную игру – это всегда интересно. Можно увидеть другие команды, тем более если Россия попадает в группу с немцами, англичанами или голландцами.

Болельщикам приятно смотреть на именитых футболистов и знать, как сборная России выглядит против таких команд. Но сейчас ситуация тяжёлая. Будем надеяться на лучшее», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.