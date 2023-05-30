Аршавин отреагировал на удалённое «Арсеналом» поздравление после критики болельщиков

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на удалённое пресс-службой «канониров» поздравление его с днём рождения.
«Если бы мне с утра не позвонили, то даже не узнал бы о поздравлении. Если бы мне во второй раз вечером не позвонили, то и о том, что удалили, тоже не узнал бы.
Реакция соцсетей сборной? Очевидная реакция», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 29 мая, «Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения, однако вечером того же дня удалил свой пост после критики со стороны украинских болельщиков в социальных сетях.
К «Арсеналу» Аршавин присоединился зимой 2009 года, а покинул лондонский клуб летом 2013 года. Трофеев с «канонирами» российский полузащитник не выиграл, а в рамках АПЛ провёл 105 матчей и забил 23 гола.
- 30 мая 2023
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