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«Ювентус» оштрафован по делу о финансовых махинациях

«Ювентус» оштрафован по делу о финансовых махинациях
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Туринский «Ювентус» заключил мировое соглашение в суде с прокуратурой Федерации футбола Италии, по которому признал вину по делу о финансовых махинациях. Клуб заплатит штраф в размере € 718 тыс.

Дело «Ювентуса» было рассмотрено в суде итальянской федерации футбола. Заключив мировое соглашение, туринский клуб отказался от дальнейшего оспаривания санкций в своём отношении. Суд учёл признание «Ювентусом» вины. Клуб будет наказан денежным штрафом.

Ранее, напомним, «Ювентус» лишили десяти очков за так называемый фиктивный прирост капитала. Прямо сейчас «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 59 очков.

В следующем сезоне туринцы не сыграют в Лиге чемпионов. От занимающей шестое место «Ромы» «Ювентус» отстаёт на одно очко.

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