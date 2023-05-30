«Ювентус» оштрафован по делу о финансовых махинациях

Туринский «Ювентус» заключил мировое соглашение в суде с прокуратурой Федерации футбола Италии, по которому признал вину по делу о финансовых махинациях. Клуб заплатит штраф в размере € 718 тыс.

Дело «Ювентуса» было рассмотрено в суде итальянской федерации футбола. Заключив мировое соглашение, туринский клуб отказался от дальнейшего оспаривания санкций в своём отношении. Суд учёл признание «Ювентусом» вины. Клуб будет наказан денежным штрафом.

Ранее, напомним, «Ювентус» лишили десяти очков за так называемый фиктивный прирост капитала. Прямо сейчас «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 59 очков.

В следующем сезоне туринцы не сыграют в Лиге чемпионов. От занимающей шестое место «Ромы» «Ювентус» отстаёт на одно очко.