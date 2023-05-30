Джикия: в финале ЛЧ буду за «Интер». Италия мне ближе — сейчас еду в итальянский ресторан

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что в финале Лиги чемпионов в этом сезоне будет болеть за миланский «Интер», а неза английский «Манчестер Сити», так как ему ближе Италия.

«В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Интер». Италия мне ближе. Сейчас как раз в итальянский ресторан еду», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт в турецком Стамбуле 10 июня. «Манчестер Сити» в полуфинале главного континентального турнира обыграл мадридский «Реал», а «Интер» в дерби победил «Милан». Миланский клуб вышел в финал еврокубка в четвёртом десятилетии подряд. «Манчестер Сити» вышел в финал во второй раз за три последних сезона.