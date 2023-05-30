Джикия: в финале ЛЧ буду за «Интер». Италия мне ближе — сейчас еду в итальянский ресторан
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что в финале Лиги чемпионов в этом сезоне будет болеть за миланский «Интер», а неза английский «Манчестер Сити», так как ему ближе Италия.
«В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Интер». Италия мне ближе. Сейчас как раз в итальянский ресторан еду», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт в турецком Стамбуле 10 июня. «Манчестер Сити» в полуфинале главного континентального турнира обыграл мадридский «Реал», а «Интер» в дерби победил «Милан». Миланский клуб вышел в финал еврокубка в четвёртом десятилетии подряд. «Манчестер Сити» вышел в финал во второй раз за три последних сезона.
Комментарии
- 30 мая 2023
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:38
-
16:36
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:21
Партнерский контент