Юрий Гаврилов попал в больницу в тяжёлом состоянии, он в неврологической реанимации

Бывший футболист московских «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Юрий Гаврилов был доставлен в больницу на скорой 29 мая в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в неврологической реанимации одной из московских больниц, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и членом клуба 100 российских бомбардиров.

После 29-го тура РПЛ «Спартак» находится в турнирной таблице РПЛ на третьей строчке, имея в активе 54 очка. Красно-белые отстают от второго места, на котором расположился ЦСКА, на одно очко.