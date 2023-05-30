Баста выступит на матче «Краснодара» и ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Суперфинал Фонбет Кубка России пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а после игры на поле появится Баста с песнями «Моя игра» и «Сансара», сообщается на сайте РФС.
Ранее стало известно, что гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина.
Также болельщиков, которые посетят решающую игру турнира, ждёт большая развлекательная программа. РФС уже объявил о старте продаж билетов на Суперфинал Кубка России.
Напомним, ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России из Пути РПЛ. «Краснодар» добился права игры за трофей, пройдя по Пути регионов. Суперфинал пройдёт в Москве 11 июня. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».
Победитель матча за Кубок России в июле встретится с «Зенитом» в игре за Суперкубок.
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