Мудрик вошёл в тройку самых быстрых игроков сезона в АПЛ

Стали известны игроки, развившие максимальную скорость в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

Первое место в рейтинге занял правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, развивший скорость 37,31 км/ч. Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон разогнался до 36,7 км/ч. Нападающий «Челси» Михаил Мудрик развил скорость 36,63 км/ч. Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон занял четвёртое место (36,61 км/ч), а нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал пятым (36,53 км/ч).

Английскую Премьер-лигу выиграл «Манчестер Сити», завоевав титул в третий раз подряд. «Челси» занял 12-ю строчку турнирной таблицы. Мудрик, перешедший в клуб из «Шахтёра» за € 70+30 млн, пока не отметился голом за «аристократов».