Мудрик вошёл в тройку самых быстрых игроков сезона в АПЛ
Поделиться
Стали известны игроки, развившие максимальную скорость в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, сообщает Opta.
Первое место в рейтинге занял правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, развивший скорость 37,31 км/ч. Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон разогнался до 36,7 км/ч. Нападающий «Челси» Михаил Мудрик развил скорость 36,63 км/ч. Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон занял четвёртое место (36,61 км/ч), а нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал пятым (36,53 км/ч).
Английскую Премьер-лигу выиграл «Манчестер Сити», завоевав титул в третий раз подряд. «Челси» занял 12-ю строчку турнирной таблицы. Мудрик, перешедший в клуб из «Шахтёра» за € 70+30 млн, пока не отметился голом за «аристократов».
Комментарии
- 30 мая 2023
-
22:26
-
22:21
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:22
-
21:15
-
20:57
-
20:55
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:48
-
19:40
-
19:38
-
19:27
-
19:16
-
18:58
-
18:53
-
18:42
-
18:37
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:50
Партнерский контент