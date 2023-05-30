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Игнатьев: нет смысла собирать уставших игроков, если не удалось найти соперника для России

Игнатьев: нет смысла собирать уставших игроков, если не удалось найти соперника для России
Борис Игнатьев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Если РФС не удалось найти соперника для сборной России, то я не вижу никакого смысла собирать уставших футболистов, чтобы они пообщались и потренировались. Игрокам надо отдохнуть и начинать подготовку к новому сезону.

Конечно, всем бы хотелось, чтобы сборная России жила, но сложилась крайне напряжённая ситуация. Ранее удалось показать, что национальная команда может функционировать, хотя это и были не очень привлекательные матчи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

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