Игнатьев: нет смысла собирать уставших игроков, если не удалось найти соперника для России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.
«Если РФС не удалось найти соперника для сборной России, то я не вижу никакого смысла собирать уставших футболистов, чтобы они пообщались и потренировались. Игрокам надо отдохнуть и начинать подготовку к новому сезону.
Конечно, всем бы хотелось, чтобы сборная России жила, но сложилась крайне напряжённая ситуация. Ранее удалось показать, что национальная команда может функционировать, хотя это и были не очень привлекательные матчи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.
- 30 мая 2023
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