«Галатасарай» стал чемпионом Турции, Икарди оформил дубль в «золотом» матче
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Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Анкарагюджю» принимал «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Эрьяман» в Анкаре. «Галатасарай» одержал победу со счётом 4:1 и стал чемпионом Турции.
На седьмой минуте аргентинский нападающий Мауро Икарди вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Милсон сравнял счёт. На 38-й минуте Икарди оформил дубль. Во втором тайме голами отличились Барыш Йылмаз и Сержиу Оливейра.
За тур до конца «Галатасарай» набрал 82 очка, опережая идущий вторым «Фенербахче» на пять очков. Команда выиграла чемпионский титул впервые за четыре года. «Анкарагюджю» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков в 34 матчах.
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