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«Галатасарай» стал чемпионом Турции, Икарди оформил дубль в «золотом» матче

«Галатасарай» стал чемпионом Турции, Икарди оформил дубль в «золотом» матче
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Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Анкарагюджю» принимал «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Эрьяман» в Анкаре. «Галатасарай» одержал победу со счётом 4:1 и стал чемпионом Турции.

На седьмой минуте аргентинский нападающий Мауро Икарди вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Милсон сравнял счёт. На 38-й минуте Икарди оформил дубль. Во втором тайме голами отличились Барыш Йылмаз и Сержиу Оливейра.

За тур до конца «Галатасарай» набрал 82 очка, опережая идущий вторым «Фенербахче» на пять очков. Команда выиграла чемпионский титул впервые за четыре года. «Анкарагюджю» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Турции нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков в 34 матчах.

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Турция - Суперлига. 36-й тур
30 мая 2023, вторник. 20:00 МСК
Анкарагюджю
Анкара
Окончен
1 : 4
Галатасарай
Стамбул
0:1 Икарди – 7'   1:1 Милсон – 16'   1:2 Икарди – 38'   1:3 Йылмаз – 73'   1:4 Оливейра – 78'
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