Андрей Гордеев: думаю, армейцы будут вторыми, а «Спартак» станет третьим

Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением, кто займёт второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Мне кажется, что ЦСКА проводит этот сезон более стабильно и цельно. Понятно, что в последнем матче может быть всё что угодно. «Ростов» очень достойно выступил, исходя из своих резервов. Хочется отметить работу Карпина. Не знаю, наиграли они на серебро или нет, но сама команда достойная. Она смогла сделать шаг наверх после того, как несколько лет подряд занимала места в середине таблицы. «Спартак» был менее стабилен. Поэтому, думаю, армейцы будут вторыми, а «Спартак» станет третьим.

Концовка получается нервная. Всё обострилось до предела. Но если брать по сезону, то армейцы были стабильнее своих конкурентов. С точки зрения футбола южане выглядят предпочтительнее многих команд. Единственное, резервов у них маловато. Не знаю, хватит ли их на решающий матч. Столько вопросов в конце сезона. Интересная будет развязка», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».