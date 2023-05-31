Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барсы» и не может определиться с будущим

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, аргентинский форвард нервничает, поскольку хотел решить вопрос касательно своего будущего ещё на прошлой неделе, но до сих пор не смог этого сделать из-за неопределённости с «Барселоной».

Каталонский клуб договаривается с ним неофициально, в то время как формального предложения сделано так и не было. Это связано с финансовыми ограничениями, которые клуб пытается преодолеть посредством согласования с Ла Лигой экономического плана.

Пока получить одобрение футбольных властей не удалось. Очередное обсуждение внутри Ла Лиги пройдёт 31 мая, и с представителями «Барселоны» свяжутся в течение суток после этого.

Хорхе Месси, отец и агент игрока «ПСЖ», звонил в Ла Лигу и пытался уточнить ситуацию, но ответа не получил. «Барселона» же уверяет, что всё будет в порядке.

Сообщалось, что Месси намерен определиться с новым клубом в ближайшие дни. У игрока есть предложения из АПЛ, чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства: