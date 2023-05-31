«Парма» вела 2:0 и проиграла после замены Буффона в матче плей-офф за выход в Серию А

«Кальяри» дома обыграл «Парму» со счётом 3:2 в первом полуфинальном матче плей-офф серии B за повышение в классе. Игра состоялась на стадионе «Унипол Домус».
В первом тайме гости забили два гола: отличились Адриан Бенедычак на 10-й минуте и Симон Зом на 26-й. Но во второй половине «Кальяри», который возглавляет Клаудио Раньери, ответил тремя мячами. Сначала отметился голом Зиту Лувумбу на 68-й минуте. Затем забил Джанлука Лападула на 85-й с пенальти, а на 89-й Лувумбу оформил дубль. Примечательно, что в перерыве главный тренер «Пармы» Фабио Пеккья поменял вратаря: вместо Джанлуиджи Буффона на поле вышел Леандро Чичисола.
Ответный матч пройдёт в Парме 3 июня. В другой полуфинальной серии встречаются «Зюйдтироль» и «Бари». В первом матче команда из Больцано выиграла 1:0.
Финальные игры плей-офф запланированы на 8 и 11 июня.
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