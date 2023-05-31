Карим Бензема близок к уходу из «Реала» — AS

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб.

Как сообщает AS, Бензема близок к уходу из «Реала» по окончании сезона. У 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на 2 сезона с зарплатой € 200 млн в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.