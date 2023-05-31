Гендиректор «Балтики»: 30 матчей без поражений — такого в Первой лиге не делал никто

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился эмоциями от выхода команды в РПЛ.

«Мы весь сезон двигались поступательно вверх, кроме разве что первого тура, когда проиграли «Велесу», пропустив шальной гол на последней минуте. Очень не повезло. Потом стали набирать, пошли победы, чередующиеся с ничьими. Зимой мы ушли на перерыв лидерами первенства, и тогда пришло окончательное ощущение, что достижение глобальной цели более чем реально. Продолжили работу, которая позволила сохранить лидирующую позицию в таблице. И вот путёвка наша.

Осенью пришло такое классное ощущение – я видел это по ребятам – другого результата, кроме победы, они не рассматривают. На любую игру мы ехали только за тремя очками, даже не допуская, что может быть какой-то иной итог. Появилась уверенность, которой раньше не было, та самая психология победителей, пусть и на уровне Первой лиги. Это было видно по поведению, разговорам, чувствовалось постоянно.

Не могу сказать, что были какие-то прямо проблемные моменты. Сезон мы прошли ровно, стабильно, без каких-то потрясений. В клубе шла нормальная, профессиональная работа, все в команде были сосредоточены на достижении общей цели. Без этого, естественно, невозможно было достичь таких результатов. 30 матчей без поражений – такого в Первой лиге не делал никто», – сказал Кирилл Волженкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.