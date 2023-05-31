«Неожиданно». Андрей Аршавин — о вызове Малкома в сборную Бразилии

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о вызове в сборную Бразилии нападающего сине-бело-голубых Малкома.

«Я не общался с Малкомом после вызова в сборную Бразилии. Это было неожиданно для меня. Но он полностью заслужил этот вызов. Рад за него. Думаю, что его уровень будет там сопоставим и он сможет показать себя в полной мере. Для чего российский паспорт? Не могу сказать — нужно спросить у него», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 33 матчах за «Зенит» в нынешнем сезоне Малком забил 26 голов и сделал девять результативных передач.

Малком вызван в сборную Бразилии на два товарищеских матча, которые пройдут в середине июня на территории Европы. 17 июня «селесао» сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня встретятся в Лиссабоне с Сенегалом. Малком впервые за пять лет получил вызов в национальную команду.