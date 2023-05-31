Радимов: в одной игре может произойти всё что угодно, «Ростов» это доказывал неоднократно

Бывший российский полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от борьбы за второе место в турнирной таблице РПЛ.
«2-3 недели назад, когда ЦСКА всех сносил, а «Ростов» валился, я бы сказал, что в борьбе за второе место всё понятно. Но последние матчи армейцев — поражение в дерби и невзрачная игра с «Краснодаром». А ростовчане, наоборот, в последнем матче дожали крепкий «Ахмат». Но в одной игре может произойти всё что угодно, и жёлто-синие это доказывали неоднократно.
Фаворит ЦСКА, однозначно, им же достаточно сыграть вничью дома, чтобы быть в медалях. Поэтому не берусь судить, как произойдёт. Слава богу, «Ростов» последний свой матч выиграл, и нас теперь ждёт отличная концовка в последнем туре. И даже без еврокубков здесь будет на что посмотреть.
Не одна ли из самых интересных концовок РПЛ нас ждёт за последние годы? Безусловно, это будет интересный финал. Я сейчас навскидку не помню, но, по-моему, когда были еврокубки, тогда тоже всегда было интересно. Но интрига в чемпионате остаётся — и это самое главное, самое интересное для болельщиков», — приводит слова Радимова Metaratings.
- 31 мая 2023
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