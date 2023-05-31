Радимов: не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» попадёт даже в первую пятёрку РПЛ

Бывший российский полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении «Ростова» в сезоне-2022/2023.
«Я бы не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» может попасть даже в первую пятёрку РПЛ. В чём феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали, и это заслуга тренерского штаба.
Сезон для «Ростова» успешен уже, даже если команда не займёт призовые места. Но когда 29 туров борешься за медали, а в 30-м их не получаешь, то, конечно, осадок останется», — приводит слова Радимова Metaratings.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 53 очка. От третьего места, на котором находится «Спартак», жёлто-синие отстают на одно очко.
- 31 мая 2023
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:25
-
13:24