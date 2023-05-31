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Радимов: не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» попадёт даже в первую пятёрку РПЛ

Радимов: не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» попадёт даже в первую пятёрку РПЛ
Владислав Радимов
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Бывший российский полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении «Ростова» в сезоне-2022/2023.

«Я бы не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» может попасть даже в первую пятёрку РПЛ. В чём феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали, и это заслуга тренерского штаба.

Сезон для «Ростова» успешен уже, даже если команда не займёт призовые места. Но когда 29 туров борешься за медали, а в 30-м их не получаешь, то, конечно, осадок останется», — приводит слова Радимова Metaratings.

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 53 очка. От третьего места, на котором находится «Спартак», жёлто-синие отстают на одно очко.

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