Глава «Балтики»: деньги за ТВ-трансляции и доходы от Кубка — уже условная половина бюджета

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о бюджете клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Если посмотреть финансовую отчётность РФС: 1-1,5 млрд – средний бюджет для РПЛ.

Работа в этом направлении ведётся. Мы заключили хороший договор с букмекером. Одним из важных условий контракта был выход в РПЛ. Сделав это, мы в разы увеличили сумму дохода. Это хороший источник финансирования.

Плюс нельзя забывать об отчислениях от лиги за ТВ-трансляции. Доходы от Кубка. Даже если взять вот эти деньги – это уже условно половина бюджета. Мы продолжаем общаться со спонсорами. Надеемся, они появятся ещё.

Помощь от региона? От них сумма помощи останется прежней. Это принципиальный момент. Нагрузка на бюджет региона повышаться не будет», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.