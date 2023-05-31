Андрей Аршавин: пока переход Писарского в «Крылья Советов» выглядит неубедительно

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал снижение результативности нападающего Владимира Писарского после перехода в «Крылья Советов».

«Первые две или три игры в «Крыльях» Писарский выглядел достаточно нормально. Думал, что всё так и продолжится. Потом что-то случилось: или «Крылья» стали хуже играть или играют хуже, чем тот «Оренбург», из которого он уходил. У любого бомбардира бывают серии, когда не забиваешь. Но пока переход в «Крылья Советов» выглядит неубедительно. Однако всё может измениться со следующего сезона», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В «Крылья Советов» Писарский перебрался из «Оренбурга» в январе 2023 года за € 1,35 млн. В первой части сезона-2022/2023, выступая за «Оренбург», нападающий забил 14 голов в 15 матчах РПЛ. В составе самарского клуба он сыграл 10 матчей в чемпионате России, не отметившись забитыми мячами. Тем не менее Писарский вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ.