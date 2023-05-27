Орещук — о Писарском: нельзя кидать агентов. Панченко был прав насчёт «Крыльев Советов»

Бывший спортивный директор московского «Динамо», а ныне футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о причинах неудачного выступления нападающего Владимира Писарского в составе «Крыльев Советов».

«Нельзя кидать агентов? Нельзя. Человек тебе помог, вытащил из чемпионата, который никто не знает. И Панченко правильно сказал, что ни к чему хорошему переход в «Крылья» не приведёт. Никаких благ, кроме финансовых, я там не видел.

Поэтому и нужен агент, который скажет: «Какие деньги?» Есть агенты, которые играли в футбол и понимают его. Я Панченко отношу к этим людям, это легенда российского футбола. Он понимал, что Писарский не подходит под вертикальный быстрый футбол флангами, который проповедует Осинькин.

Доиграй сезон в «Оренбурге» – найдём тебе команду лучше. Тем более что такое 100 млн рублей, за которые его купили «Крылья», за нападающего с российским паспортом? Это смешно. А сейчас он не стоит и половины заплаченных за него денег», – цитирует Орещука Metaratings.ru.

В «Крылья Советов» Писарский перебрался из «Оренбурга» в январе 2023 года за € 1,35 млн. В первой части сезона-2022/2023, когда нападающий выступал за «Оренбург», он забил 14 голов в 15 матчах РПЛ. В составе самарского клуба он сыграл 10 матчей в чемпионате России, не отметившись в них забитыми мячами.