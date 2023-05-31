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«Тоттенхэм» не продаст Кейна и отпустит его бесплатно через год — Килпатрик

«Тоттенхэм» не продаст Кейна и отпустит его бесплатно через год — Килпатрик
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«Тоттенхэм» намерен отклонить все предложения о покупке нападающего Гарри Кейна от других клубов. Руководство «шпор» не собирается продавать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готово отпустить его по истечении контракта в 2024-м. Об этом сообщает журналист London Evening Standard Дан Килпатрик.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне Гарри забил 32 гола и сделал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать своего футболиста за € 100 млн не английским командам и за € 150 млн клубам, выступающим в английской Премьер-лиге.

Была информация, что видеть в своём составе нападающего сборной Англии хотят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ. Видеоролик:

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