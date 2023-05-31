Гладилин: Гаврилов в надёжных руках. В профессионализме врачей нет никаких сомнений

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о состоянии здоровья легенды московского клуба Юрия Гаврилова.

«Конечно, пожелаю Юрию Васильевичу Гаврилову крепчайшего здоровья! Он выглядел прекрасно и чувствовал себя замечательно, но в жизни так бывает.

В профессионализме врачей нет никаких сомнений — он в надёжных руках. Мне кажется, всё сделали вовремя: отвезли в больницу, провели все процедуры. Как только Юрий выздоровеет, обязательно увидимся. Юра — очень позитивный человек. Мне кажется, что у него всё будет хорошо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.