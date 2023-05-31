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В Федерации футбола Саудовской Аравии прокомментировали потенциальный трансфер Месси

В Федерации футбола Саудовской Аравии прокомментировали потенциальный трансфер Месси
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Президент футбольной ассоциации Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль подтвердил заинтересованность в привлечении мировой звезды футбола Лионеля Месси в местную лигу ближайшим летом.

«Честно говоря, у меня нет новостей. Нет сомнений, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это позволило бы нам завершить большой рывок, сделанный после прибытия к нам Криштиану Роналду», – сказал функционер в эфире SSC News.

Один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» с начала весны пытается договориться с Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в июне. Первое предложение аргентинцу поступило в марте, сообщалось, что клуб готов платить футболисту € 220 млн в год. Недавно появилась информация, что предложение по зарплате увеличилось до ошеломляющих € 600 млн в год.

Ранее в чемпионат Саудовской Аравии отправился португальский форвард Криштиану Роналду, защищающий цвета клуба «Аль-Наср».

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