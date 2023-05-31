Мудрик вошёл в рейтинг худших трансферов сезона по версии Goal, возглавляет список Погба

Поль Погба, Ришарлисон и Марк Кукурелья возглавили список худших трансферов завершающегося европейского сезона по версии Goal, Михаил Мудрик занял в нём седьмое место.

По мнению авторов рейтинга, сезон-2022/2023 выдался особенно неудачным с точки зрения эффективного вложения средств в усиление состава на всём европейском континенте. Клубы английской Премьер-лиги были наиболее расточительны, но в последнее время команды из Италии, Германии, Испании и других стран также показали свою некомпетентность на трансферном рынке.

Помимо собственно переплаты при составлении списка из 21 фамилии учитывались тактические нюансы, когда игроки, обладающие определённым набором качеств, явно не подходили командам.

Полный список неудачных трансферов выглядит так:

1. Поль Погба (в «Ювентус», бесплатно)

2. Ришарлисон (в «Тоттенхэм», € 70 млн)

3. Марк Кукурелья (в «Челси», € 73 млн)

4. Серджино Дест (в «Милан», аренда)

5. Калвин Филлипс (в «Манчестер Сити», € 48 млн)

6. Джесси Лингард (в «Ноттингем Форест», бесплатно)

7. Михаил Мудрик (в «Челси», € 100 млн)

8. Садио Мане (в «Баварию», € 40 млн)

9. Антони (в «Манчестер Юнайтед», € 100 млн)

10. Каллум Хадсон-Одои (в «Байер», аренда)

11. Рахим Стерлинг (в «Челси», € 55 млн);

12. Райан Гравенберх (в «Баварию», € 25 млн)

13. Артур (в «Ливерпуль», аренда)

14. Деле Алли (в «Бешикташ», аренда)

15. Луиш Максимиану (в «Лацио», € 11 млн)

16. Пьер-Эмерик Обамеянг (в «Челси», € 14 млн)

17. Шарль Де Кетеларе (в «Милан», € 35 млн)

18. Дивок Ориги (в «Милан», бесплатно)

19. Калвин Басси (в «Аякс», € 22 млн)

20. Ренату Саншеш (в «ПСЖ», € 15 млн)

21. Мэтт Доэрти (в «Атлетико», бесплатно).