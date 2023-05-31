Костровский: Денисов хочет тренировать, потому что его сыновья играют в футбол

Заслуженный тренер России Василий Костровский прокомментировал информацию о том, что бывшие футболисты «Зенита» Игорь Денисов, Владимир Быстров и Андрей Аршавин будут учиться на тренеров в Академии РФС.
«Быстров и Аршавин, насколько я знаю, начинали обучение с самых низов. Получали на общих основаниях лицензию D и С — то есть не пользовались параграфом, который позволяет игрокам, выступавшим на высоком уровне, сразу получить лицензию А. У Быстрова, думаю, есть лицензия D, а может, и С.
Денисов заинтересовался тренерской работой, потому что его сыновья стали играть в футбол. Они занимаются в частной школе Москвы. Денисов ходил на игры этого клуба, потом решил помочь ему своим опытом. Вплоть до того, что стал тренировать команду. В своих сыновьях он видит задатки. Я видел его в работе, она его увлекает. Старается передать парням всё, что сам умеет, знает. Не хватает ему, может, теоретических знаний, зато за спиной большая карьера, из которой можно многое почерпнуть. Игорь, насколько я увидел, органично смотрится в роли тренера, адекватно общается с детьми, всё им объясняет. Тут нет такого, что, дескать, человек вышел из леса – и сразу город.
В нашем футболе много таких, в ком трудно было увидеть будущего тренера. Но сейчас эти люди работают даже в высшей лиге, тренируют команды – и ничего. Когда Вадим Евсеев кричал известные слова в камеру после матча Уэльс — Россия, вы могли предположить, что он займётся тренерской деятельностью? Сергей Горлукович одно время тренировал. Так что тут не надо удивляться. Люди взрослеют, с возрастом меняются», — приводит слова Костровского «РБ Спорт».
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