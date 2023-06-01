«Челси» поставил на паузу продление контракта с Канте

«Челси» поставил на паузу продление контракта со своим полузащитником Н'Голо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после очередного повреждения хавбека «Челси» перестал активно общаться с французом и его представителями по поводу нового соглашения. Несмотря на то что переговоры в последние месяцы продвинулись очень далеко, на данный момент ситуация с контрактом 32-летнего футболиста снова неясна.

Сообщается, что несколько клубов, заинтересованных в бесплатном подписании Канте, внимательно следят за ситуацией. На французского хавбека претендуют не только европейские команды, но также клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Канте девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Хавбек пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия.

Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно об очередной травме Канте.