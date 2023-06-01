«Реал» начал подготовку к прощанию с Каримом Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшее время сообщит руководству клуба об уходе, и «сливочные», планируя должным образом проводить своего лидера, уже начали готовить прощальный контент для своих социальных сетей. Об этом сообщает Relevo, приводя косвенные признаки того, что француз принял окончательное решение.
В среду, 31 мая, футболист на протяжении семи часов общался со своим агентом в Вальдебебасе, обсуждая варианты для продолжения карьеры. Кроме того, Бензема, пропустивший последний матч с «Севильей» из-за небольшого дискомфорта, не тренировался с командой, занимаясь индивидуально. В конце тренировки француз недолго говорил с Анчелотти с глазу на глаз.
Ссылаясь на источники внутри клуба, журналисты авторитетного издания отмечают, что Бензема ведёт себя скрытно и выглядит напряжённым, что разительно отличается от его обычного поведения.
Напомним, клуб из Саудовской Аравии предлагает 35-летнему форварду зарплату в € 200 млн за два сезона, а также статус посла совместной заявки саудовцев с Грецией и Египтом на проведение чемпионата мира 2030 года.
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