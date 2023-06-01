Моуринью – о поражении в финале ЛЕ: еду домой с чувством гордости

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении его команды в финале Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Севилье». Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!

Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но… мы не забили два мяча, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых», – приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

Финал прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Игра завершилась со счётом 1:1 (по пенальти 1:4).