Моуринью – о поражении в финале ЛЕ: еду домой с чувством гордости
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении его команды в финале Лиги чемпионов.
«Мои поздравления «Севилье». Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!
Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но… мы не забили два мяча, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых», – приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.
Финал прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Игра завершилась со счётом 1:1 (по пенальти 1:4).
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