Пейчинович: увольнение Сёмина — позор для «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что решение руководства клуба уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера является позором для железнодорожников в историческом плане.

«Удивился ли увольнению Николича из «Локомотива»? После того как убрали Сёмина, вообще перестал чему‑либо удивляться. Юрий Палыч — легенда клуба, а его просто уволили. Просто потому, что кто‑то наверху так решил. Это вообще позор для «Локомотива». В историческом плане.

Руководство приходит и уходит, а тренеров и игроков будут помнить и через 30–40 лет. Лоськова, Пашинина, Сёмина и других. Их имена ничем не уничтожить», — приводит слова Пейчиновича «Матч ТВ».

Сёмин был уволен из «Локомотива» в мае 2020 года.