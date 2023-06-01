Пейчинович: увольнение Сёмина — позор для «Локомотива»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что решение руководства клуба уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера является позором для железнодорожников в историческом плане.
«Удивился ли увольнению Николича из «Локомотива»? После того как убрали Сёмина, вообще перестал чему‑либо удивляться. Юрий Палыч — легенда клуба, а его просто уволили. Просто потому, что кто‑то наверху так решил. Это вообще позор для «Локомотива». В историческом плане.
Руководство приходит и уходит, а тренеров и игроков будут помнить и через 30–40 лет. Лоськова, Пашинина, Сёмина и других. Их имена ничем не уничтожить», — приводит слова Пейчиновича «Матч ТВ».
Сёмин был уволен из «Локомотива» в мае 2020 года.
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