Агент Лунёва объяснил, почему игрок тренируется на базе «Зенита». Переговоров с клубом нет
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Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского голкипера Андрея Лунёва, объяснил, почему футболист тренируется на базе санкт-петербургского «Зенита», заявив, что переговоров о его возвращении в клуб нет.
«Лунёв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может. Андрей просто живёт рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Лунёв занимается индивидуально на базе «Зенита». Вратарь сам попросил у руководства клуба о такой возможности, ему пошли навстречу.
Лунёв стал свободным агентом после завершения контракта с леверкузенским «Байером».
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