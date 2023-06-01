Агент Лунёва объяснил, почему игрок тренируется на базе «Зенита». Переговоров с клубом нет

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского голкипера Андрея Лунёва, объяснил, почему футболист тренируется на базе санкт-петербургского «Зенита», заявив, что переговоров о его возвращении в клуб нет.

«Лунёв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может. Андрей просто живёт рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Лунёв занимается индивидуально на базе «Зенита». Вратарь сам попросил у руководства клуба о такой возможности, ему пошли навстречу.

Лунёв стал свободным агентом после завершения контракта с леверкузенским «Байером».