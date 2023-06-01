Ветерана «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации в общую палату

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о состоянии госпитализированного ранее экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова, сообщив, что того уже перевели из реанимации в общую палату.

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели из реанимации в общую палату», — приводит слова Кечинова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию после того, как у него случился инсульт из-за отвалившейся в зоне шеи в артерии бляшки. Ранее в «Спартаке» заявили о том, что находятся в контакте с семьёй Гаврилова и готовы оказать всю необходимую поддержку.

Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.