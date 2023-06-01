Ковтун: «Спартак» по всем критериям превосходит «Крылья». Абаскаль найдёт нужные слова

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о заключительном матче красно-белых в РПЛ сезона-2022/2023. Московский клуб встретится с «Крыльями Советов» 3 июня в Самаре.

«Конечно же, «Спартак» понимает, что самарцы будут что есть силы решать свою задачу — избежать стыковых встреч и сохранить место в Премьер-Лиге. Ясно, что практически по всем критериям «Спартак» «Крылья Советов» всё-таки превосходит, но именно в этот день может случиться так, что волжане выйдут на свой пик. Всё будет зависеть от настроя, с которым команды выйдут на поле, а также от того, как они друг друга изучат.

Что делать Абаскалю — морально «нагревать» игроков или, наоборот, успокоить их перед матчем? Наверное, «нагревать» не потребуется, ведь футболисты понимают, в матче какого уровня им предстоит участвовать. Им нужно лишь объяснить какие-то тактические моменты, обратить внимание на нюансы взаимосвязей. И, думаю, Абаскаль найдёт нужные слова. При этом не стоит сомневаться, что особенные слова для своих подопечных отыщет и наставник «Крыльев Советов», — приводит слова Ковтуна «Российская газета».