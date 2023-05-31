Бушманов: «Спартак» своей игрой заслужил быть в тройке

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о турнирных перспективах красно-белых в концовке Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Перед последним туром чемпионата страны «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. У команды Гильермо Абаскаля 54 очка — на одно очко меньше, чем у ЦСКА, который идёт на втором.

«Думаю, «Спартак» точно будет в топ-3, но вот что касается второго места, здесь не всё будет зависеть от подопечных Абаскаля. Посмотрим, как сыграет ЦСКА. «Спартак» здорово провёл первую часть сезона, играли хорошо, был результат. Конечно, будет обидно, если команда не сможет попасть даже в тройку. Но своей игрой они точно заслужили быть там», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.