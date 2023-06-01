Вратарь «Карабаха»: в Азербайджане прибавилось и русских, и украинцев
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Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, прибавилось ли русских в Азербайджане и как их принимают местные.
«Россиян в Азербайджане за последний год прибавилось? Прибавилось и русских, и украинцев. Но здесь в чём сложность — границы-то до сих пор закрыты из-за пандемии. Сейчас в Азербайджан только самолётом можно добраться. Но в целом русская речь вокруг звучит чаще.
К россиянам тут нормальное, хорошее отношение. Люди здесь очень доброжелательные. Взрослое население знает и понимает русский язык. Есть школы с русскими секторами. У тебя есть право выбора, на каком языке обучать ребёнка. С этим никаких проблем нет», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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