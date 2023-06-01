Карим Бензема высказался о своём будущем в мадридском «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своём нынешнем клубе.
«Когда я подписал контракт с «Реалом», мне был 21 год. Я думал только о том, чтобы наслаждаться и выигрывать трофеи, и в конце концов я вижу, что много выиграл с «Реалом» — лучшим клубом в истории. В мире нет ни одной команды, похожей на «Реал».
Очень горжусь своей работой и наслаждаюсь каждым моментом в этой команде. Поездка в Вальдебебас на тренировку — это не работа. В душе я наслаждаюсь Мадридом. Вчера, сегодня и завтра на тренировках. Моё будущее? У меня игра в субботу, завтра я тренируюсь, так что сейчас я в Мадриде», — приводит слова Бензема Marca.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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