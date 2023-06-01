Карим Бензема принял решение уйти из «Реала» спустя 14 лет в клубе — Ди Марцио

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема готовит заявление о своём уходе из испанского клуба по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Ранее сообщалось, что у 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на два сезона с зарплатой € 200 млн в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.
Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.
Видеообзор. «Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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