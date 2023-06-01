Чистый убыток «Краснодара» за 2022 год составил более 1 млрд рублей
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Российский футбольный союз опубликовал бухгалтерские отчётности клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар». Чистый убыток «быков» до налогообложения составил 1 175 446 тыс. рублей.
Отмечается, что расходы «Краснодара» на развитие молодёжного футбола, включая персональные расходы на сотрудников, полностью занятых этой деятельностью, составили 1 080 000 тыс. рублей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 29 матчах. 3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России краснодарцы сыграют с «Ахматом» в гостях. 11 июня «Краснодар» встретится с московским ЦСКА в финальном матче Фонбет Кубка России, который пройдёт в «Лужниках».
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