Бензема отказался от € 200 млн ради ещё одного сезона в составе «Реала» — COPE

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отклонил предложение одного из саудовских клубов, предложившего ему зарплату в € 200 млн за сезон. Вместо этого французский форвард решил продлить соглашение со «сливочными» до 2024 года. Об этом сообщает COPE.

По сведениям источника, в «Реале» уже готовили церемонию прощания с 35-летним футболистом, выступающим за команду с 2009 года. В клубе уже начали поиски замены для Карима, поэтому остались в приятном шоке от новости, что он решил остаться ещё на сезон. Эту информацию в «Реале» восприняли с большой радостью.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.