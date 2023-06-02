Мостовой: пошёл бы тренировать «Динамо», если пригласят

Бывший российский футболист Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, ответил на вопрос, согласился ли бы он тренировать московское «Динамо».
«Конечно, я бы пошёл тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит.
Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб. В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции — они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», — сказал Мостовой в интервью RT.
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