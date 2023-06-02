Семикратная победительница Лиги чемпионов перешла из «Лиона» в «Энджел Сити»
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Французская полузащитница Амандин Анри подписала контракт с американским «Энджел Сити» из женской национальной футбольной лиги, сообщает официальный сайт клуба. Ранее она играла за «Лион», и её контракт с ним истекал в конце июня.
За время выступлений во французской команде с 2007 по 2016 и с 2018 по 2023 годы Анри семь раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА, 14 раз победила в национальном чемпионате и 8 раз в Кубке. Всего она провела за «Лион» 354 матча во всех турнирах и забила 74 гола.
Футболистка сборной Франции ранее уже играла в женской национальной футбольной лиге США. В составе «Портленд Торнс» она стала победительницей регулярного чемпионата в 2016 году и выиграла общий чемпионский титул в 2017-м.
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