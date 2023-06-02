Александр Зинченко рассказал о своей задаче на футбольном поле

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как ему удаётся играть как на позиции левого защитника, так в центре полузащиты.

«Вы должны смотреть на своего соперника, который, очевидно, в моём случае является правым нападающим, и видеть, где он остается и кого он охраняет. Затем вам нужно найти пространство и попытаться играть вперёд.

Главное, когда ты находишься в центре полузащиты, — это знать, что происходит за твоей спиной, и тебе нужно знать, что ты делаешь с мячом, прежде чем ты его примешь. Вот почему я стараюсь двигать шеей как можно больше и чаще и просто анализирую, что происходит позади меня и что происходит на поле», — приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.