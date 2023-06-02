«Челси» отказался продавать Колвилла за $ 37,5 млн

«Челси» отклонил предложение «Брайтон энд Хоув Альбион» о продаже за $ 37,5 млн (£ 30 млн) центрального защитника Леви Колвилла, сообщает The Guardian.

Срок действия контракта 20-летнего игрока с лондонцами истекает в 2026 году. Возможность его продления ещё на сезон зависит от того, сыграет ли Колвилл определенное количество матчей.

Лондонскому клубу необходимо продавать футболистов, тем не менее сейчас он хочет сохранить Колвилла для основного состава команды Маурисио Почеттино. Минувший сезон игрок провёл в «Брайтоне» на правах аренды и принял участие в 22 матчах во всех турнирах.

«Челси» также проявляет интерес к эквадорскому хавбеку «чаек» Мойсесу Кайседо. При этом лондонцы дали разрешение своему полузащитнику Матео Ковачичу вести переговоры с «Манчестер Сити», а Мэйсон Маунт уже согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», хотя клубы ещё не достигли соглашения о трансферной стоимости игроку. Также «Милан» проявляет интерес к Рубену Лофтус-Чику, а ещё «Челси» может расстаться с Конором Галлахером и Каллумом Хадсоном-Одои.

В минувшем сезоне лондонский клуб стал 12-м в английской Премьер-Лиге.

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